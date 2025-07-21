المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز تشيد بقرار بلجيكا التحقيق مع متهمين بارتكاب جرائم حرب في غزة

أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، بقرار بلجيكا اعتقال واستجواب مشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب من إسرائيل.

وقالت ألبانيز في منشور على "إكس": "رغم أن الضغوط للإفراج عنهم لا شك أنها هائلة، إلا أن هذه الخطوة تُعد سابقة قضائية مهمة".

وأكدت أن هذا الإجراء البلجيكي على مبدأ "الولاية القضائية العالمية" ، والذي يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في أي دولة بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجريمة. ويتوقع أن تحذو دول أخرى حذو بلجيكا، مما سيجعل مجرمي الحرب يفكرون مرتين قبل السفر

واستجوبت الشرطة البلجيكية عنصرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانا يحضران مهرجانا موسيقيا في بلجيكا بشأن ادعاءات بارتكابهما انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في غزة.

وجاء ذلك في بيان لمكتب المدعي العام الاتحادي في بروكسل اليوم الاثنين.، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لوكالة "أسوشيتد برس" إن مواطنا إسرائيليا وجنديا إسرائيليا كانا في إجازة في بلجيكا "وتم اقتيادهما أمس للتحقيق معهما، ثم تم إطلاق سراحهما بعد فترة وجيزة".

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية "تعاملت مع هذه القضية وهي على اتصال مع الاثنين".