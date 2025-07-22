سموتريتش يطالب نتنياهو بإمهال حماس 24 ساعة للموافقة على الصفقة أو غلق التفاوض

طالب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوضع حد لمفاوضات وقف إطلاق النار «اللانهائية» مع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس».

ودعا خلال تصريحات صحفية، نقلتها «يديعوت أحرنوت» العبرية، مساء الثلاثاء، نتنياهو إلى إمهال حماس 24 ساعة للموافقة على الصفقة أو غلق التفاوض.

وأضاف: «لدينا معلومات استخباراتية رائعة، وتكنولوجيا استثنائية، وأقوى الطائرات، لكننا نفتقر إلى العزيمة الكافية. أصدروا إنذارًا نهائيًا لحماس؛ إما قبول الصفقة خلال 24 ساعة، أو غلق التفاوض».

وأفادت «سي إن إن»، الاثنين، نقلا عن مصدرين مطلعين على مفاوضات غزة، قولهما إن الولايات المتحدة أبلغت حماس أن صبرها بدأ ينفد، وأن عليها تقديم الرد على المقترح المحدّث لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني في أقرب وقت.

وقالت «سي إن إن» - نقلا عن المصدرين - إن الولايات المتحدة «قد تسحب ضماناتها بأن إسرائيل ستتفاوض على إنهاء الحرب خلال الهدنة، إن لم توافق حماس سريعا على المقترح المحدّث للاتفاق».

وشدد المصدران على أن الولايات المتحدة ومصر وقطر «يمارسون ضغوطا كبيرة على حماس للتوصل إلى اتفاق بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة».

وأشار المصدران إلى أن «الوسطاء متفائلون بشكل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق، بعد حلّ العديد من نقاط الخلاف الرئيسية الأسبوع الماضي».