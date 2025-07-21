شركة مايكروسوفت تعتزم إنشاء نسخة رقمية من كاتدرائية نوتردام في باريس

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا اعتزامها إنشاء نسخة رقمية من كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، مع تسجيل جميع تفاصيل منحوتاتها من الطراز القوطي.

وقال رئيس شركة "مايكروسوفت"، براد سميث، لمجلة "لوبوان" الفرنسية، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يستغرق المشروع عاما على الأقل وأن يتكلف ملايين الدولارات.

وعلى غرار مشاريع الرقمنة السابقة، مثل كاتدرائية القديس بطرس في روما، سيتم تسجيل الكاتدرائية باستخدام تقنية عالية الدقة لضمان حفظها رقميا للأجيال القادمة.

يشار إلى أنه تم إعادة فتح هذا المعلم الباريسي في ديسمبر الماضي، بعد سنوات من أعمال التجديد، التي أعقبت الحريق المدمر الذي وقع في أبريل 2019.

كما أعلن سميث، الموجود حاليا في العاصمة الفرنسية، أنه سيتم رقمنة نحو 1500 نموذج من ديكورات المسرح التاريخية لأوبرا باريس بالتعاون مع وزارة الثقافة الفرنسية.