جامعة المنيا الأهلية تحصد اعترافا عالميا: برنامج الطب التكاملي ينضم إلى الاتحاد الدولي لكليات الطب

أُدرج برنامج الطب التكاملي بجامعة المنيا الأهلية رسميًا ضمن الاتحاد العالمي لكليات الطب (WFME)، في إنجاز غير مسبوق أعلن عنه الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، واصفًا إياه بالتحول التاريخي الذي يعكس التميز الأكاديمي للجامعة الوليدة.

وأكد فرحات أن هذا الإدراج يُمثل نقطة تحول جوهرية في مستقبل خريجي البرنامج، إذ يمنحهم اعترافًا دوليًا واسعًا، ويفتح أمامهم آفاق التدريب والتوظيف بالخارج، إلى جانب تيسير استكمال الدراسات العليا في كبرى الجامعات العالمية. كما يُعد هذا الاعتماد شهادة دولية على جودة التعليم الطبي بالجامعة، والتزامها الكامل بالمعايير الأكاديمية والمهنية المعترف بها عالميًا.

وهنأ رئيس الجامعة طلاب البرنامج على هذا المكسب النوعي، مؤكدًا أنه يُجسد رؤية الجامعة في التطوير المستمر والانطلاق نحو العالمية، لترسيخ مكانتها كصرح تعليمي وبحثي متميز.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام شوقي، مدير برنامج الطب التكاملي، أن الاتحاد العالمي لكليات الطب هو الجهة الدولية الأهم في مجال جودة التعليم الطبي، ويتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونسكو وهيئات دولية بارزة، واضعًا معايير صارمة للاعتماد الأكاديمي وتطوير التدريب الطبي بما يتماشى مع احتياجات النظم الصحية العالمية.