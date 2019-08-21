وصول 3 من أبناء مسلحي داعش في العراق إلى فرانكفورت الألمانية

قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية ليل الثلاثاء/الأربعاء، إن حكومة بلاده نقلت ثلاثة أطفال من أبناء مسلحي داعش إلى فرانكفورت من مدينة أربيل العراقية.

وهذه هي المرة الأولى التي تعيد فيها الحكومة الألمانية أبناء لمسلحي داعش إلى البلاد وسط جدل حاد حول كيفية التعامل مع عودة الجهاديين وأطفالهم في أعقاب انهيار التنظيم المسلح.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن عملية نقل الأطفال تمت تحت إشراف عمال اجتماعيين وخدمات لحماية الأطفال، إلا أنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، لاعتبارات تتعلق بلوائح الخصوصية.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن من بين هؤلاء الأطفال شقيقتين (عامان وأربعة أعوام)، ورافقتهما جدتهما لمطار أربيل، بالإضافة إلى طفل /7 أعوام/ رافقته جدته أيضا للمطار.

ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية، تم تسليم أربعة أطفال من بينهم طفل مريض لموظفي القنصلية الألمانية في أربيل يوم الاثنين.