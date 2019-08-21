الدولار يتراجع عن أعلى مستوياته للعام الحالي

تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية مع اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الاستثمارية الآمنة في ظل تراجع أسعار الأسهم وانخفاض العائد على السندات، مع ترقبهم لتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن السياسة النقدية خلال كلمته أمام منتدى "جاكسون هول" في ولاية ويومينج الأمريكية يوم الجمعة.

وتراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 3ر0% اليوم الثلاثاء بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العملة الأمريكية فقدت قوتها بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم عن دراسة إدارته لخفض الضرائب على الأجور كجزء من استراتيجية تحفيز الاقتصاد الأمريكي.

وكان الين الياباني والفرنك السويسري الأفضل أداء أمام الدولار أمس، في حين كان الكرون السويدي والنرويجي الأضعف أداء.

يذكر أن ولاية ويومينج ستستضيف يوم الجمعة محافظي البنوك المركزية الكبرى في المنتدى الدوري لبحث آفاق السياسة النقدية، حيث يترقب المستثمرون أي إشارات من جانب جيروم باول حول السياسة النقدية الأمريكية، في الوقت الذي يطالب فيه الرئيس الأمريكي بخفض كبير للفائدة.