سوسن بدر: «جهزت بنتي زي زينة في أبو العروسة ومش هعمل كده مع حفيدتي»

•وإسعاد يونس: «نص الغارمات في السجن بسبب الحاجات دي»



قالت الفنانة سوسن بدر، إن نجاح مسلسل «أبو العروسة» بسبب تناوله للطبقة المتوسطة التي تمثلنا جميعا، مشيرة إلى مشهد حصر تجهيزات العروسة من مستلزمات منزلية كثيرة.

وأضافت في لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع إسعاد يونس، أمس الثلاثاء، «عملت مع ياسمين بنتي نفس اللي عملته مع زينة في مسلسل أبو العروسة، ولو حضرت جواز ملك حفيدتي اللي عندها 15 سنة مش هعمل كده، ومش هجيب كل الحجات دي»، لتعلق إسعاد يونس: «نص الغارمات في السجن بسبب الحجات دي، بيجيبوا حجات كثيرة جدا».

وأوضحت «بدر» أنها تعلمت مؤخرًا شراء مستلزماتها واحتياجاتها من الفاكهة على قدر استخدامها، وكانت تشعر بالإحراج في البداية ولكنها تعودت على ذلك، معقبة: «متعودة أنزل أجيب حاجتي بنفسي الناس بتبصلي لأني بطلب على قدر احتياجاتي، طب ما الحاجة هتبوظ، وكذلك الجهاز بدل ما الناس تجوز بناتها وتدخل السجن، لازم ننشر ثقافة الاستخدام على قدر الاحتياج».

وأشارت إلى مشهد إصابتها بالسرطان في المسلسل، وتقربها من حماة ابنتها التى كانت دائمة الخلاف معها، متابعة: «كنا قاصدين نظهر أن بعد الزواج الخلافات بتروح لما الأشخاص بتكون طيبة، وجي كلها خلافات وقت، وفي النص الدرامي أنهم هيكونوا أصدقاء بدليل أول واحدة لجأت لها قبل حتى متقول لجوزها وقالتلها كان نفسي يكون عندي أخت أو صديقة».

وذكرت أن مشهد الإصابة بالسرطان في المسلسل رسالة بأن الحياة لا تنتهي، لافتة إلى مشاركتها في الحملة الإعلانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت رعاية الرئاسة.