تايوان: صفقة إف 16 الأمريكية تصويت على الثقة بشأن العلاقات بيننا

أعربت تايوان اليوم الأربعاء عن شكرها العميق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة مقاتلات (إف – 16) مقترحة، قائلة إن تلك الصفقة بمثابة تصويت على الثقة بشأن العلاقات الثنائية.

وقال وزير الخارجية التايواني ، جوزيف وو، عبر حسابه على تويتر: "الصفقة البالغة قيمتها 8 مليارات دولار هي تصويت على الثقة بشأن العلاقات التايوانية الأمريكية وستساعدنا على حفظ السلام عبر المضيق والدفاع عن ديمقراطيتنا".

وقال تينج يون كونج، المتحدث باسم المكتب الرئاسي اليوم :"القرار الذي اتخذته إدارة ترامب يعني الكثير بالنسبة للاستقرار الإقليمي"، واستشهد بالتدريبات العسكرية المتكررة التي أجرتها الصين مؤخرا في مناطق قريبة من تايوان.

يشار إلى أن تلك الصفقة من مبيعات الأسلحة الأمريكية المخطط لها لتايوان، يمكن أن تثير غضب الصين، مما يزيد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.