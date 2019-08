السينما العالمية تنتعش بمشاركة 4 أفلام جديدة فى المنافسة على شباك التذاكر

«أولاد جيدون» يطيحون بـ«هوبز وشو» من صدارة القائمة

«الرجل العنكبوت» و«حكاية لعبة» خارج المنافسة هذا الأسبوع..

خروج سريع لـ«المطبخ» و«استحضر الروح» من السباق.. و«الطيور الغاضبة» فى الصورة



تشهد سوق السينما العالمية انتعاشة فنية مؤخرًا، حيث أصبح الصراع على شباك التذاكر يضم أكثر من ثلاثة أفلام جديدة كل أسبوع، فبعد أن انضم للمنافسة على الإيرادات الأسبوع الماضى خمسة أفلام وهى: «قصص مخيفة تحكى فى الظلام ــ Scary Stories to Tell in the Dark»، و«دورا ومدينة الذهب المفقودة ــ Dora and the Lost City of Gold»، و«فن التسابق فى المطر ــ The Art of Racing in the Rain»، و«المطبخ ــ The Kitchen»، و«استحضر الروح ــ Bring The Soul: The Movie»، فدخل للسباق هذا الأسبوع أربعة أفلام جديدة وهى: «أولاد جيدون ــ Good Boys»، والجزء الثانى من «الطيور الغاضبة ــ The Angry Birds»، و«47 مترا للأسفل: المتحرر ــ 47Meter Down: Uncaged»، و«معمى من الضوء ــ Blinded by the Light».



وخرج من المنافسة فيلما «الرجل العنكبوت.. بعيدا عن الوطن»، و«حكاية لعبة ــ Toy Story 4»، اللذان نافسا لأسابيع طويلة على إيرادات السينما العالمية، كما شهدت القائمة خروجا مبكرا وسريعا لفيلمى «المطبخ ــ The Kitchen»، و«استحضر الروح ــ Bring The Soul: The Movie» اللذين لم يستمرا طويلا، حيث دخل إلى المنافسة الأسبوع الماضى.



فاحتل صدارة قائمة إيرادات السينما العالمية هذا الأسبوع فيلم الكوميديا والمغامرة «أولاد جيدون ــ Good Boys»، محققا 21 مليونا خلال أسبوعه الأول، و23 مليونا و100 ألف دولار عالميا.



«أولاد جيدون ــ Good Boys»، من إخراج جين ستوبنتسكى، وبطولة جاكوب ترمبلى، وبرادى نون، وسيث روجان، وويل فورت، وريتا، ومولى جوردون، وليل ريل هورى، وكيث إل. ويليامز، وتبدأ أحداثه عندما يتخلى ثلاثة أولاد من الصف السادس عن المدرسة، ويذهبون برحلة فريدة من نوعها وهم يحملون مخدرات مسروقة بطريق الخطأ، وتتعقبهم فتيات مراهقات، يحاولن العودة إلى المنزل فى الوقت المناسب لحضور حفلة طال انتظارها.



وتراجع فيلم الأكشن والمغامرة «هوبز آند شو» المشتق من سلسلة أفلام «السرعة والغضب» ويحمل اسم «Fast &Furious Presents: Hobbs & Shaw»، إلى المركز الثانى بأسبوع عرضه الثالث، بعد صدارة مؤقته دامت لأسبوعين، وحقق 14 مليونا و100 ألف دولار، لتصل إيراداته عالميا إلى 437 مليونا و41 ألف دولار.



«Fast &Furious Presents: Hobbs & Shaw» من إخراج ديفيد ليتش، وبطولة دواين جونسون الملقب بـ«ذا روك»، وجيسون ستاثام، وإدريس إلبا، وفانيسا كيربى، وإيزا جونزاليز، وتدور أحداثه حول التحالف غير المتوقع بين «لوك هوبز» وكيل الأمن الدبلوماسى الأمريكى، و«ديكارد شاو» أفضل الجنود السريين للمخابرات البريطانية.

بينما حافظ فيلم الرسوم المتحركة «الأسد الملك ــ The Lion King»، على المركز الثالث خلال أسبوع عرضه الخامس، محققا 11 مليونا و900 ألف دولار فى الأسبوع الرابع من عرضه، وبلغت إيراداته عالميا مليار و435 مليونا و207 آلاف دولار.



«الأسد الملك ــ The Lion King» هو إعادة لفيلم ديزنى الشهير للرسوم المتحركة الذى يحمل نفس الاسم وكان قد أنتج عام 1994، وتمت صناعته بخاصية «لايف أكشن ــ Live Action»، وتدور أحداثه حول «سيمبا» الشبل الصغير الذى يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض الكثير من المواقف التى تعلّمه المعنى الحقيقى للشجاعة والمسئولية، وهو من إخراج جان فافريو، ويقوم بالأداء الصوتى للشخصيات كل من بيونسيه، ودونالد جلوفر، وسيث روجان، وجيمس إيرل جونز، وبيلى إيشنر، وجون أوليفر، وألفر وودارد، وشيوتيل إيجيوفور، وكيجان مايكل كاى، وشهادى رايت جوزيف، وجيدى ماكرارى، وفلورنس كاسمبا، وجون كانى، وإريك أندريه.



واستطاع أن يحل فى المركز الرابع الجزء الثانى لفيلم الرسوم المتحركة «الطيور الغاضبة ــ The Angry Birds»، بالأسبوع الأول لعرضه، محققا 10 ملايين و500 ألف دولار، وصلت إيراداته عالميا إلى 16 مليونا و237 ألف دولار.



«الطيور الغاضبة ــ The Angry Birds»، هو إخراج مشترك بين ثوروب فان أورمان وجون رايس، ويؤدى الأصوات به كل من دانى ماكبرايد، وجوش جاد، وجيسون سوديكس، وبيل هادير، وستيرلنج كى. براون، وأوكوافينا، ودوف كاميرون، وبيتر دينكليدج، وليزلى جونز، وتأتى أحداث تكملة للجزء الأول والتى تحكى عن أربعة من الطيور الغاضبة «ريد، وتشك، وبومب، وماتيلدا»، التى تكون فريقا واحدا بعد أن بلغهم معلومات باحتمالية قدوم مجموعة من الخنازير إلى جنتهم الصغيرة الجميلة، التى لا تستهدف العيش معهم فى سلام بل تدمير جنتهم.



بينما تراجع فيلم الرعب «قصص مخيفة تحكى فى الظلام ــ Scary Stories to Tell in the Dark»، إلى المركز الخامس بعد أن كان بالمرتبة الثانية فى الأسبوع الماضى، حيث حقق 10 ملايين و100 ألف دولار، خلال الأسبوع الثانى من عرضه، وبلغت إيراداته عالميا 54 مليونا و341 ألف دولار.

«قصص مخيفة تحكى فى الظلام ــ Scary Stories to Tell in the Dark»، يحكى قصة مجموعة من المراهقين يواجهون مخاوفهم فى محاولة لإنقاذ حياتهم، وهو من إخراج أندريه أفريدال، وبطولة أوستن زاجور، ودين نوريس، ولوريان توساينت، وأوستن أبرامز، وناتالى جانزهورن، وكاثلين بولارد، وزوى مارجريت كوليتى، وجيل بيلوز، ومايكل جارزا، وجابرييل راش.

وحل فى المركز السادس فيلم المغامرة والرعب «47 مترا للأسفل: المتحرر ــ 47Meter Down: Uncaged»، محققا 9 ملايين دولار بأول أسبوع عرض له.



«47 مترا للأسفل: المتحرر ــ 47Meter Down: Uncaged»، من إخراج جوهانس روبرتس، وبطولة جون كوربيت، ونيا لونغ، وصوفى نيليس، وآكسيل مانسيلا، وكارين الفكس، وتبدأ أحداثه عندما تكتشف أربع فتيات، أثناء الغوص فى مدينة مدمرة تحت الماء، أنهن لسن بمفردهن داخل متاهة الكهوف المغمورة بالمياه، وأنهن قد دخلن فى منطقة مليئة بنوع من أسماك القرش يعد الأكثر دموية.



فيما تراجع هذا الأسبوع فيلم المغامرة «دورا ومدينة الذهب المفقودة ــ Dora and the Lost City of Gold»، ثلاثة مراكز ليحل بالسابع بدلا من الرابع، محققًا خلال أسبوع عرضه الثانى 8 ملايين و500 ألف دولار، ووصلت إيراداته عالميا 44 مليونا و609 آلاف دولار.



«دورا ومدينة الذهب المفقودة ــ Dora and the Lost City of Gold»، يحكى قصة مستكشفة مراهقة تدعى «دورا»، تقود أصدقاءها فى مغامرة خطرة لإنقاذ والديها، ومحاولة كشف اللغز وراء قصة مدينة الذهب المفقودة، وهو من إخراج جايمس بوبين، وبطولة إيزابيلا مونير، ودانى تريجو، وتيمويرا موريسون، وبينيسيو ديل تورو، وجيفرى واهلبرج، وأوجينيو ديربيز، وإيفا لونجوريا، ومايكل بينا.



ويستمر فيلم المخرج الأمريكى الشهير كوينتين ترانتينو «حدث ذات مرة فى هوليوود ــ Once Upon a Time in Hollywood»، فى التراجع الحاد بالمراكز من الثالث إلى الخامس ليأتى هذا الأسبوع بالمرتبة الثامنة، حيث حقق فى أسبوعه الرابع 7 ملايين و700 ألف دولار، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا 122 مليونا و102 ألف دولار.

الفيلم الذى تدور أحداثه حول جرائم قتل شهيرة حدثت فى مرحلة الستينيات، فى ظل محاولة صديقين البحث عن الشهرة والمكانة المرموقة فى هوليوود، يقوم ببطولته كل من ليوناردو ديكابريو، وبراد بيت، والباتشينو ومارجوت روبى.



وجاء بالمركز التاسع فيلم الموسيقى والكوميديا «معمى من الضوء ــ Blinded by the Light»، بأول أسبوع من عرضه، محققا 4 ملايين و500 ألف دولار.



«معمى من الضوء ــ Blinded by the Light»، من إخراج جوريندر شادها، وبطولة دين تشارليز تشابمان، وروب برايدون، وميرا، وكولفيندر جير، وهايلى أتويل، وسالى فيليبس، وفيفيك كلرا، الفيلم يحكى قصة مراهق يحاول أن يعيش الحياة التى يأملها، حيث يسعى للتقرب من عائلته والبحث عن ذاته فى مجال الغناء، وذلك فى عام 1987 أثناء الأيام الصعبة التى عاشتها بريطانيا.



وهبط فيلم الكوميديا والدراما «فن التسابق فى المطر ــ The Art of Racing in the Rain»، إلى المركز الأخير بالقائمة بعد أن كان فى السادس بالأسبوع الماضى، حيث حقق 4 ملايين و100 ألف دولار، وبلغت إيراداته عالميا 17 مليونا و928 ألف دولار.



«فن التسابق فى المطر ــ The Art of Racing in the Rain»، يحكى قصة كلب يدعى «إنزو» يستدعى الدروس الحياتية التى تعلمها من مالكه «ديني» سائق سيارة السباق، خلال أوقات الحاجة، وهو من إخراج سيمون كرتس، وبطولة كيفن كوستنر، وميلو فينتميليا، وأماندا سيفريد، وآل سابينزا، وكاثى بايكر، وجارى كول، وآندريه جوزيف، ومارتين دونوفان.

كما نافس فيلم الجريمة والأكشن «المطبخ ــ The Kitchen»، على إيرادات السينما العالمية، فحل بالمركز السابع محققًا 5 ملايين و500 ألف دولار، فى أول أسابيع عرضه.



«المطبخ ــ The Kitchen»، تدور أحداثه عقب إلقاء القبض على مجموعة من زعماء الجريمة فى هيلز كيتشن فى مانهاتن بمدينة نيويورك، وحبسهم فتقرر زوجات الزعماء مواصلة أعمال أزواجهم غير الشرعية من بعدهم بالنيابة عنهم، وهو من تأليف وإخراج أندريا بيرلوف، وبطولة ميليسا مكارثى، وإليزابيث موس، وتيفانى هاديش، ودومنال جليسون، وميك اتفورد، وجيمس بادج دايل، وكومن، وجيرمى بوب.

ويواصل فيلم المغامرة والخيال العلمى «الرجل العنكبوت.. بعيدا عن الوطن» المقتبس من سلسلة أفلام «الرجل العنكبوت»، هبوطه ليحل فى المركز الثامن بعد أن كان بالرابع فى الأسبوع الماضى، محققا 5 ملايين و300 ألف دولار، فى الأسبوع السادس لعرضه، ليصل إجمالى إيراداته عالميا إلى مليار و96 مليونا و972 ألف دولار.



«الرجل العنكبوت.. بعيدا عن الوطن»، تدور أحداثه فى أوروبا عندما يذهب «بيتر باركر» وأصدقاؤه فى عطلة صيفية، حيث يجد البطل نفسه فى محاولة لإنقاذ أصدقائه من يد الشرير المعروف باسم «ميستيريو»، وهو من إخراج جون واتس، وبطولة توم هولاند، وزندايا، وجايكوب باتالون، ومايكل كيتون، وماريسا تومى، وجيك جيلنهال، وجيه. بى. سموفى، وصامويل إل. جاكسون، ونعمان آكار، وريمى هاى، ومارتين ستار، وانجويراى رايس، وكوبى سملدرز، وجان فافريو.

كما هبط إلى المرتبة التاسعة الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة والمغامرة والكوميديا «حكاية لعبة ــ Toy Story 4»، بعد أن كان بالخامسة خلال الأسبوع الماضى، محققا إيرادات بلغت 4 ملايين و400 ألف دولار، لتصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 989 مليونا و978 ألف دولار، مقتربة من المليار الأول له خلال ثمانية أسابيع عرض.



«حكاية لعبة 4»، تدور أحداثه بعد أن تنضم «فوركى» إلى ألعاب الطفلة «بونى»، ولكنها تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول «وودى» وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها، وأثناء رحلته يقابل اللعبة «بو» التى فقدت سابقا، وتبدأ إقناع «وودى» بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب؛ حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد «وودى» نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بـ«فوركى»، وهو من إخراج جوش كولى، وقام بتأدية الأصوات كل من توم هانكس، وتيم ألين، وجوردى بينسون، وباتريشيا أركيت، وبونى هانت، وآنى بوتس، وكريستين شال، وجوان كوزاك، ولورى ميتكالف، وجوردان بيل، وكيجان مايكل كاى.

وجاء فيلم الموسيقى «استحضر الروح ــ Bring The Soul: The Movie»، بالمركز الأخير خلال أول أسابيع عرضه، حيث حقق مليونين و300 ألف دولار.



«استحضر الروح ــ Bring The Soul: The Movie»، يوثق كواليس أعضاء الفريق الغنائى الكورى «بى. تى. إس. ــ BTS»، خلال جولتهم الفنية اﻷشهر واﻷنجح «أحب نفسك ــ Love Yourself»، حيث يصطحبنا معهم فى حكاياتهم الخاصة والشخصية ومشاهداتهم حول العالم، وهو تمثيل بارك جيمين، وكيم تايهيونج، وجيه ــ هوب، وجيونج ــ جوك جيون، ونام ــ جوون كيم، وسوك ــ جن كيم، ويونجى مين.