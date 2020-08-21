انخفاض عائدات قطاع السياحة في اليونان للشهر الرابع على التوالى

أظهرت بيانات البنك المركزي اليوناني، اليوم الخميس، أن عائدات قطاع السياحة تراجعت بنسبة 97% لتصل إلى 3ر64 مليون يورو (2ر76 مليون دولار) خلال شهر يونيو الماضي، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويشار إلى أن هذا رابع شهر يسجل انخفاضا في عائدات السياحة في اليونان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عائدات قطاع السياحة مثلت 2ر4% من صادرات الخدمات، مقارنة بـ 60% خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما مثلت 6ر1% من إجمالي صادرات الخدمات والبضائع.

وجاء في البيان أن سكان اليونان أنفقوا 4ر36 مليون يورو ( 1ر43 مليون دولار) في الخارج خلال يونيو الماضي، بانخفاض بنسبة 81% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.