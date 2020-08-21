وفاة 4 أشخاص على الأقل بسبب حرائق في كاليفورنيا

يكافح أكثر من عشرة آلاف من رجال الإطفاء منذ، أمس الخميس، للسيطرة على 24 حريقا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أدى إلى نزوح الآلاف من منازلهم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن أربعة أشخاص على الأقل توفوا، ،ثلاثة منهم في مقاطعة نابا وواحد في مقاطعة سولانو، حسب صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل".

وقال نائب مدير إدارة "كول فاير" للإطفاء، دانيال بيرلانت إن أكثر من 370 حريقا، بشكل إجمالي يشتعل في الولاية خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتسببت الحرارة الشديدة والرياح والصواعق في تفاقم الوضع.

وفي شمال "سان فرانسيسكو" هدد أحد أكبر الحرائق مقاطعة نابا ومناطق الخمور في وادي سونوما. واحترق أكثر من 50 ألف هكتار من الاراضي واحترقت عشرات المنازل وسويت بالأرض.

واشتعلت حرائق أكبر أيضا بالقرب من البلدات الساحلية في منطقتي سانتا كروز وكارميل.

وتسببت الحرائق في إلحاق أضرار كبيرة في أقدم حديقة طبيعية بولاية كاليفورنيا وهي "بيج باسين ريدودز". وتم إغلاق اماكن التخيم ومسارات التنزه.

وفي منطقة سانتا كروز،تم إغلاق رصيف الميناء المشهور أمام السياح لإبعاد الزوار عن المنطقة.

ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم الحرائق بأنها "تحد غير مسبوق".