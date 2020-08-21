تشهد مصرللطيران غدا السبت الموافق 22 أغسطس، تشغيل 37 رحلة جوية مابين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4500 راكب بمعدل رحلة واحدة إلى امستردام، اثينا، بروكسل، بودابيست، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو ، برلين ، فيينا ، اسطنبول ، أديس أبابا، دار السلام ،الخرطوم ، نيروبي ، ابوجا، الشارقة ، البحرين ، بغداد ، نيويورك.

كما يشمل جدول التشغيل رحلتين جويتين إلى كل من دبي و أبوظبي ، بالاضافة الي رحلة استثنائية الي كل من جدة و الدمام ، فضلا عن ٣ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ و٣ رحلات الي الغردقة ورحلة واحدة إلي الأقصر ، بخلاف ٤ رحلات شحن جوى .