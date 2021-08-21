أيمن محسب يطالب التنمية المحلية بالتصدي لظاهرة إلقاء مخلفات الهدم في الشوارع الرئيسية

تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إلقاء مخلفات الهدم والبناء _ الرتش _ في بعض نزلات ومطالع الطريق الدائري، وفي عدد من الشوارع سواء الجانبية أو الرئيسية في عدد من المحافظات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مخلفات الهدم والبناء تؤثر بالسلب على حركة السير، وتتسبب بشكل مباشر في التكدس المروري، بالإضافة لتشوه المنظر الحضاري، وينتج عنها تراكم بعض الحشرات مما يجعلها بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة في هذه المناطق.

وأشار عضو البرلمان، إلى أنه على الرغم من العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، لكل من يلقي أو يتخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، والتي قد تصل للحبس والغرامة ومصادرة أدوات النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، لكن نتيجة غياب الرقابة نجد أن هذه الأزمة مازالت قائمة حتى الآن.

وطالب محسب، تشديد الرقابة وتطبيق القانون بحزم، على أن يسبق ذلك عمل نشرات وحملات توعية في مختلف وسائل الإعلام للتوعية من هذا الأمر، بالإضافة لضرورة توفير أماكن بديلة للتخلص الآمن من هذه المخلفات في كل محافظة على حدى وتكون معلومة للجميع، متابعا: "يجب توفير البديل حتى لا يلجأ المواطنين للتخلص منها في الطرقات والشوارع العامة والرئيسية".