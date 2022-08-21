تألق الهولندية فيمكي والسويدي دوبلانتيس ببطولة أوروبا متعددة الرياضات

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أحرزت فيمكي بول ثالث ميدالية ذهبية في بطولة أوروبا متعددة الرياضات (ميونخ 2022) وساهمت في فوز بلادها هولندا بأول ذهبية على الإطلاق في سباق 4× 400 متر تتابع.

ونجحت بول الفائزة بذهبية سباقي 400 متر و400 متر حواجز، في التقدم من الخلف لتتجاوز منافسيها وتفوز بالسباق في ثلاث دقائق و87ر20 ثانية، رفقة زميلاتها إيفيلين سالبيرج وليكي كلافر وليساني دي فيت.

وحصدت بولندا الميدالية الفضية وذهبت الميدالية البرونزية إلى بريطانيا.

وفاز النجم السويدي ارماند دوبلانتيس بالميدالية الذهبية الثانية على التوالي في القفز بالزانة.

وحصدت ألبانيا أول ميدالية ذهبية لها على الإطلاق في البطولة القارية من خلال لويزا جيجا في سباق الموانع وفازت بريطانيا بميداليتين ذهبيتين الأولى جاءت عن طريق كيلي هودجكينسون في سباق 800 متر والثانية في سباق 4× 400 متر تتابع للرجال.

وكان دوبلانتيس، فاز بالميدالية الذهبية أيضا في نسخة 2018، لكنه نجح اليوم في تحسين أفضل رقم شخصي له بفارق 12 سم، حيث سجل 05ر6 أمتار.

وفاز دوبلانتيس أيضا بالميدالية الفضية في بطولة العالم 2019 والميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2021 وذهبية بطولة العالم 2022 داخل وخارج القاعات.

وتفوق دوبلانتيس على الألماني بو كاندا ليتا بايهري الذي سجل 85ر5 أمتار والنرويجي بال هاوجين ليليفوسي الذي سجل 75ر5 أمتار.

وفازت البريطانية هودجكينسون بذهبية سباق 800 متر بعد أن فازت بثلاث ميداليات الفضية في أولمبياد طوكيو العام الماضي وبطولة العالم ودورة الكومنولث قبل أسابيع قليلة.

وحققت هودجكينسون الفوز في دقيقة واحدة و04ر59 ثانية متفوقة على الفرنسية لاموتي رينيلي التي سجلت دقيقة واحدة و49ر59 ثانية والبولندية آنا فيلجوش التي سجلت دقيقة واحدة و87ر59 ثانية.

وفازت بريطانيا بذهبية سباق 4× 400 متر تتابع للرجال متفوقة على بلجيكا بعد أن سجل الفريق البريطانيا دقيقتين و35ر59 ثانية بفارق 14ر0 ثانية عن نظيره البلجيكي، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الفريق الفرنسي.

وفازت الألبانية جيجا بذهبية سباق 3000 متر موانع للسيدات في تسع دقائق و31ر11 ثانية وحصدت الألمانية ليا ماير الميدالية الفضية ونالت البريطانية إليزابيث بيرد الميدالية البرونزية.

وفازت اليونانية إيلينا تزينجكو بالميدالية الذهبية لرمي الرمح مسجلة 81ر65 مترا متفوقة على الصربية أدريانا فيلاجوس والتشيكية باربورا سبوتاكوفا.

وفازت اليونانية انتيجوني نتريسمبيوتي بالميدالية الذهبية لسباق 35 كم مشي للسيدات وحصد الإسباني الفارو مارتين ذهبية سباق الرجال.