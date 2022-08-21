 عرض فيلم ستموت في العشرين تجاريا بألمانيا - بوابة الشروق
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عرض فيلم ستموت في العشرين تجاريا بألمانيا


نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 7:06 م | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 7:06 م

يسافر المخرج السوداني أمجد أبو العلاء، إلى مدينة برلين الألمانية لحضور بداية العروض التجارية لفيلمه "ستموت في العشرين"، والتي تستمرلمدة شهر، يعود بعدها مخرج الفيلم للقاهرة والخرطوم لمتابعة فيلمه القادم الذي ينتجه "وداعا جوليا" إخراج محمد كردفاني، على أن يبدأ تصويره قريبا.

يذكر أن الفيلم حقق عددا من الإنجازات منذ مشاركته في مهرجان فينسيا والتي حصل فيه على جائزة أسد المستقبل، وجائزة أفضل فيلم أفريقي، وجائزة الجونة الذهبية، وغيرها من الجوائز.

تدور أحداث الفيلم حول شاب تعلم والدته من خلال نبوءة أنه سيموت في عامه العشرين فيعيش حياته في قلق وخوف إلى أن يلتقي بمصور سينمائي فتتغير حياته وتنقلب رأسا على عقب.

الفيلم بطولة مصطفى شحاتة وإسلام مبارك، بُنة خالد، طلال عفيفي وآمال مصطفى وغيرهم من نجوم السودان.


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