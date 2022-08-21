المستشار الألماني: الناتو لم يشكل تهديدا أبدا على روسيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن حلف الناتو لم يشكل أبدا تهديدا على روسيا، مُتهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن هجوم على أوكرانيا لأسباب وصفها "بالغريبة للغاية"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يوقف الحوار المشترك مع بوتين.

وأوضح المستشار الألماني في تصريحات -نقلتها هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكتروني- أنه خلال المحادثات التي جرت قبل بداية الحرب في فبراير الماضي، أكد بنفسه لبوتين أن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو "خلال الثلاثين عاما القادمة".

وأضاف شولتس أن بوتين في المقابل كان لديه أفكار "غريبة للغاية" خلال حوارهما، حيث أخبره بوتين بأن بيلاروسيا وأوكرانيا لا ينبغي في الواقع أن تكون دول مستقلة.

وأكد شولتس أن بوتين خطط لتلك الحرب لوقت طويل قبل بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير، مضيفا: "هذه حرب بدأها بوتين وروسيا بنية واضحة".

وفي سياق متصل، أكد شولتس أن ألمانيا تزود أوكرانيا بالكثير من الأسلحة وحاليا تمدها أيضا بأحدث وأكثر المعدات فعالية، مشددا على حرص ألمانيا بعدم تصعيد الحرب.

وأضاف أن ألمانيا زودت أوكرانيا بدبابات "جيبارد" المضادة للطائرات، وعدة أنظمة لإطلاق الصواريخ، ومن المقرر تسليم رادار مدفعي من طراز "كوبرا" ونظام دفاع جوي من طراز "آيريس تي" قريبا.