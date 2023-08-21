طلائع الجيش يجهز صفقاته الجديد في معسكر الإسكندرية

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبدالحميد بسيونى، وضع برنامج بدني وفني لتجهيز الصفقات الجديدة في معسكر فريقه المقام حاليًا بالإسكندرية لتجهيزهم للموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات في الميركاتو الصيفى حتى الآن، بعدما ضم أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي.

وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع.

لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع في تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون في صفوف الفريق.

ويبدأ فريق طلائع الجيش اليوم أول أيام معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادًا للموسم الجديد.