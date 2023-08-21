زعيم كوريا الشمالية يشهد تجارب إطلاق صواريخ كروز استراتيجية

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شهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تجربة إطلاق صواريخ كروز استراتيجية في إطار مناورات عسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج اليوم الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم تفقد أسطول السفن السطحية الثاني للحرس بأسطول البحر الشرقي، التابع لبحرية الجيش الشعبي الكوري.

وأضافت الوكالة في بيان أن التدريبات تهدف إلى إكساب البحارة مهارات "تنفيذ مهمة هجومية في حرب فعلية، وقد أصابت السفينة الهدف بسرعة بدون أي خطأ".

وأضافت أن كيم شهد بحارة في سفينة الدورية وهم يقومون بتدريبات على إطلاق صواريخ كروز "الاستراتيجية".

ويرى مراقبون أن التجارب الصاروخية تأتي كرد فعل على مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، انطلقت اليوم لتستمر 11 يوما.

وتتضمن تدريبات "درع الحرية أولتشي" السنوية بين سول وواشنطن، تدريبات طوارئ مختلفة، مثل تدريب مركز القيادة القائم على محاكاة الكمبيوتر، والتدريب الميداني المتزامن وتدريبات أولتشي للدفاع المدني. وتستمر التدريبات حتى 31 أغسطس الجاري، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتهدف الدولتان من هذه التدريبات إلى تعزيز القدرات الدفاعية لتحالفهما.

وتتهم بيونج يانج الدولتين بشكل منتظم بتوظيف تدريباتهما المشتركة للإعداد لهجوم على الشمال، وهو ما تنفيه سول وواشنطن.

يشار إلى أن قرارات الأمم المتحدة تحظر على كوريا الشمالية إجراء أي تجارب لصواريخ باليستية مهما كان مداها. وبعض هذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.