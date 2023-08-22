ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ شهرين

قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ شهرين في ظل المخاوف من احتمال إضراب عمال منشآت تصدير الغاز الطبيعي في أستراليا مطلع الشهر المقبل، وهو ما يمكن أن يحرم الأسواق العالمية من إمدادات مهمة مع اقتراب فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الغاز.

يذكر أن اي إضراب عمالي في استراليا يمكن أن يخفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية بنسبة 10%. وفي حين تعتمد أوروبا على استيراد الغاز المسال من أستراليا، فإنها ستحتاج إلى الدخول في منافسة مع الدول الأخرى المستهلكة للغاز في آسيا للعثور على شحنات بديلة للغاز الأسترالي.

وقال تجمع أوف شور أليانس، الذي يمثل نقابتين عماليتين رئيسيتين في أستراليا مطلع الأسبوع، إن العمال في محطة نورث ويست شيلف لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، سيشاركون في الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع شركة وود سايد إنيرجي جروب الأسترالية للنفط والغاز بحلول الأربعاء المقبل. وأضاف التجمع إن الإضراب يمكن أن يبدأ في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأدى هذا إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي اليوم في ختام التعاملات بنحو 12% ليواصل الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع سعر العقود الهولندية القياسية للتعاملات الأوروبية في ختام التعاملات إلى 78ر40 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، وهو أعلى مستوى للسعر منذ منتصف يونيو لماضي. كما ارتفع سعر العقود البريطانية المماثلة بنسبة 12% أيضا.