تعليم الوادي الجديد تناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

أكد المهندي سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه تم عقد لقاء مع مديري الإدارات وموجهي عموم المواد الدراسية المختلفة والأنشطة التربوية بالمديرية، بحضور مديري إدارات التنسيق، والأمن، ومركز المعلومات، والتوجيه الفني.



يأتي ذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والوقوف على آخر المستجدات.



وأَضح عبدالعزيز، خطة عمل المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات واستخدام الموارد البشرية المتاحة؛ لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة؛ للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل، لافتا إلى دعمه الدائم والمتواصل للجميع ومواجهة المشكلات، وفق اللوائح المنظمة للعمل؛ من أجل الهدف المنشود للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.



واستعرض مع مديري الإدارات الموقف النهائي للكتب الدراسية وخطة توزيعها على المدارس وإجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس لاستقبال الطلاب، وفتح باب المناقشة وطرح المقترحات الآراء، ووضع حلول فورية لجميع المشكلات التي قد تعوق العمل، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتضافر جميع الجهود؛ لتحقيق أفضل النتائج وعام دراسي ناجح ومتميز.