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البرلمان الإيراني يمنح الثقة لحكومة بزشكيان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 5:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 5:22 م

منح مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني الثقة لجميع الوزراء المقترحين للحکومة الـ14 برئاسة مسعود بزشکیان .

وعقدت الیوم الأربعاء ، الجلسة التاسعة والأخیرة لمناقشة كفاءة الوزراء المقترحين للحكومة الـ14 والتحقق من مؤهلاتهم من خلال عرض برامجهم الوزارية في مجلس الشورى الاسلامي و تم الیوم التصويت على الوزراء المقترحين في المجلس لإعطاء الثقة للحكومة الـ14بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

كان بزشكيان قد قدم الاسبوع الماضي ، قائمة تشكيلته الوزارية المُقترحة الى مجلس الشورى الاسلامي للبت فيها، وذلك بعد مشاوراته المكثفة منذ استلامه مسؤوليته الجديدة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ومن بين الوزراء الـ 14الذين تم منحهم الثقة ، وزراء الخارجية عباس عراقجي والدفاع عزيز نصير زادةوالأمن اسماعيل خطيب.

 
 

 
 

 


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