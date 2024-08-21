نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة البناء المخالف بالهضبة العليا في المقطم

منصور: التعامل مع مخالفات البناء دون استثناء لفرض سيادة القانون والحفاظ على النسق العمراني للعاصمة

قاد المهندس أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة مكبرة لإزالة عدد من التعديات ومخالفات البناء بمنطقة الهضبة العليا بنطاق حي المقطم، بحضور العميد أحمد أبوبكر رئيس حي المقطم، ومسئولي الإسكان والمتابعة الميدانية ومسئولي الإزالات بالمنطقة الجنوبية.

وأكد منصور، مواصلة الأجهزة التنفيذية بحي المقطم لأعمال الإزالات تنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، بالتصدي لأعمال البناء المخالف بالعاصمة، موضحًا أن المخالفات شملت إزالة بناء مخالف بالقطعة الأولي رقم ٨٩٢٧ بمنطقة س والقطعة ٨٦٤٣ منطقة س والقطعة ٨٩٣٩ منطقه س بالهضبة العليا بالمقطم.

وأشار إلى أن ذلك في إطار الحرص على الاطمئنان التام على سير أعمال إزالة المخالفات، تنفيذًا للقانون ولاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للمخالفات بكل قوة، موجهًا الأجهزة التنفيذية بعدم التهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، للحفاظ على النسق العمراني للعاصمة.

وشدد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، موجهًا بمواصلة الأجهزة التنفيذية جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.

وناشد المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة بناء وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلي الأحياء حال الرغبة في الشراء، مشددًا على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمشرفي المربعات وفرق المتابعة الميدانية بالمنطقة ورؤساء الأحياء لرصد المخالفات والتصدي لها في المهد.