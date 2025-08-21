 ابلغوا عن المخالفين.. محافظ الدقهلية: تعريفة التاكسي 9 جنيهات وغرامة عدم تشغيل العداد 1000 جنيه - بوابة الشروق
الخميس 21 أغسطس 2025 4:44 ص القاهرة
ابلغوا عن المخالفين.. محافظ الدقهلية: تعريفة التاكسي 9 جنيهات وغرامة عدم تشغيل العداد 1000 جنيه

تاكسي المنصورة
محمد شعبان
نشر في: الخميس 21 أغسطس 2025 - 2:45 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أغسطس 2025 - 2:45 ص

ناشد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المواطنين الإبلاغ عن السائقين غير الملتزمين بتشغيل عدادات التاكسي في المنصورة، مؤكدا أن التعريفة الرسمية للرحلة داخل المدينة تبلغ 9 جنيهات فقط.

وأوضح المحافظ، في تصريحات لقناة «Extra News»، أن المحافظة رصدت شكاوى متكررة بشأن تجاوز بعض سائقي التاكسي والسرفيس ورفع التعريفة أو تغيير خطوط السير، مشيرا إلى أن إدارة مرور الدقهلية بوزارة الداخلية تنفذ حملات مستمرة لضبط هذه المخالفات.

وأضاف أن أجهزة المرور منحت السائقين مهلة لتعديل العدادات مع بدء تطبيق التسعيرة الجديدة، بالتوازي مع توعية الركاب بحقهم في التأكد من تشغيل العداد فور استقلال السيارة، قائلا: «المواطن عليه دور مهم.. إذا أبلغ سنجد الدنيا كلها واقفة بجانبه».

وكشف مرزوق أن الحملات الميدانية خلال النصف الأول من أغسطس أسفرت عن تحرير 331 محضرًا لعدم تشغيل العداد و381 محضرًا للامتناع عن النقل، مؤكدًا: «أنا بنفسي بنزل الشارع وأتأكد، وأحيانًا أجد المواطنين يتعاطفون مع السائق ويرفضون الإبلاغ عنه».

وأشار إلى أن العقوبات تشمل إيقاف السيارة لمدة 30 يومًا وسحب رخصتي القيادة والتسيير في حالة تلف العداد، بالإضافة إلى غرامة ألف جنيه لعدم تشغيله تصدر مباشرة من النيابة العامة، فيما تصل الغرامة في وقائع الامتناع عن النقل إلى 3 آلاف جنيه.


