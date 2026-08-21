 محافظ بورسعيد يوجه بحصر المحال الشاغرة وإقامة أسواق حضارية على الطرق الرئيسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ بورسعيد يوجه بحصر المحال الشاغرة وإقامة أسواق حضارية على الطرق الرئيسية

محسن عشري
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2026 - 12:36 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2026 - 12:36 م

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ببدء حصر شامل ودقيق لكل المحلات التجارية الشاغرة وغير المستغلة داخل الأسواق المعتمدة بالمحافظة، تمهيدا لإعادة تخصيصها وتشغيلها أمام المواطنين والشباب، بما يضمن استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

وشدد محافظ بورسعيد، في بيان إعلامي، على سرعة دراسة وإقامة أسواق حضارية جديدة وتنظيم مساحات تجارية على الشوارع والطرق الرئيسية.

وأوضح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون أن ذلك يأتي استجابة لمطالب قطاع كبير من المواطنين الراغبين في العمل وإقامة مشروعات صغيرة بها، مع مراعاة الحفاظ على المظهر الجمالي والانضباط المروري بالشارع البورسعيدي.

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