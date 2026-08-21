راغب علامة يحيي حفلا غنائيا كامل العدد في القاهرة

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا مميزا في القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد"، في ليلة استثنائية جمعت بين الأجواء الطربية والحماسية، وشهدت تفاعلا واسعا من الجمهور طوال فقرات الحفل، بحضور المنتج تامر عبدالمنعم.

وقدم راغب علامة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة، وسط تفاعل كبير وهتافات وتصفيق من الحضور، حيث قدم باقة متنوعة من أعماله التي حققت نجاحا واسعا على مدار مشواره الفني.

وكان من أبرز الأغاني التي قدمها راغب علامة خلال الحفل "قلبي عشقها"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، وردد الحضور كلمات الأغنية معه في أجواء غنائية مميزة، قبل أن يقدم "مزاجية" التي أشعلت حماس الجمهور، وسط تفاعل كبير وتصفيق متواصل.

كما قدم راغب علامة أغنيته الشهيرة "نسيني الدنيا"، وسط حالة من الانسجام بينه وبين الجمهور، الذي شاركه غناء كلمات الأغنية، في واحدة من أبرز لحظات الحفل التي شهدت تفاعلا جماهيريا واسعا.

وواصل راغب علامة فقرته الغنائية بتقديم أغنية "كده كده"، التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، وحرص الحضور على مشاركة راغب غناء كلماتها، لتستمر الأجواء الحماسية التي سيطرت على الحفل منذ بدايته.

وأعرب راغب علامة عن سعادته الكبيرة بالغناء في القاهرة، مؤكدا أن للمدينة مكانة خاصة في قلبه، خصوصا عندما يكون اللقاء مع الجمهور على ضفاف نهر النيل، مشيرا إلى سعادته بالأجواء التي شهدها الحفل وحفاوة الاستقبال من الجمهور المصري.

وحرص راغب خلال كلمته على توجيه التحية إلى الجمهور المصري، كما رحب بالجاليات العربية الموجودة في القاهرة، مؤكدا أن القاهرة دائما ما تجمع الشعوب العربية على المحبة والفن والموسيقى، وأن لقاءه بالجمهور المصري يمثل حالة خاصة ومميزة بالنسبة له.

ويأتي هذا الحفل ضمن النشاط الفني لراغب علامة، الذي يواصل خلال الفترة الحالية لقاء جمهوره في عدد من الحفلات والمناسبات الغنائية، مقدما مجموعة من أشهر أغانيه التي تحظى بشعبية واسعة في مصر والوطن العربي.