قبرص: التحقيق مع أب ترك طفلته بمفردها في المنزل يومين لمشاهدة مباراة كرة قدم في ألبانيا

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ذكرت وسائل إعلام قبرصية، أن رجلا سافر من قبرص إلى ألبانيا لحضور مباراة كرة قدم، تاركا ابنته البالغة من العمر 11 عاما بمفردها في المنزل لمدة يومين.

وقالت صحيفة "فايل ليفت هيروز" –أكبر صحيفة قبرصية- اليوم الجمعة، إن السلطات تحقق بناء على شبهة إهمال الطفلة.

وأبلغ الجيران الشرطة مساء أمس الخميس. وبدا أن الطفلة بمفردها في الشقة منذ الصباح.

وعثرت الشرطة على الفتاة في المنزل. وأكدت انطلاق والدها في رحلة اليوم السابق عليه.

وسافر الأب الأعزب لمشاهدة المباراة بين "دينامو تيرانا" و"بافوس" في ألبانيا أمس الخميس التي انتهت بالتعادل 1/1.

واستدعت الشرطة خدمات الرعاية الاجتماعية التي تولت رعاية الفتاة وحمايتها، بحسب تقارير وسائل الإعلام القبرصية.

ومن المقرر القبض على الرجل بمجرد عودته. وهو قيد التحقيق بناء على شبهة ترك ابنته القاصر وبالتالي تعريضها للخطر.