واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمواجهة المحتوى المخالف للآداب العامة والقيم المجتمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عدد من صانعات المحتوى، بعد رصد نشرهن مقاطع فيديو تضمنت مشاهد وألفاظًا خادشة للحياء.

وفي الواقعة الأولى، رصد قطاع الأمن العام نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء، وبما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، وتبين أنها لها معلومات جنائية، وعُثر بحوزتها على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

كما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة محتوى أخرى، لنشرها مقاطع فيديو تضمنت التلفظ بألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها أقرت بنشر تلك المقاطع لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وفي واقعة ثالثة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بعد رصد نشرها مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء.

وعُثر بحوزتها على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها، وبمواجهتها أقرت بنشر المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

كما ضُبطت صانعة محتوى أخرى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، عقب رصد نشرها مقاطع فيديو تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها، وأقرت بارتكاب الواقعة لتحقيق نسب مشاهدة وأرباح مالية.

وفي الإسكندرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بدائرة قسم شرطة أول الرمل، عقب رصد نشرها مقاطع فيديو تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء، وعُثر بحوزتها على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهتها، أقرت بنشر المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وفي الواقعة السادسة، رصدت الأجهزة الأمنية نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء، وبما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، وتبين أنها لها معلومات جنائية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، وإحالة المتهمات إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.