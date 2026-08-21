يجري مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا، اليوم الجمعة، اقتراعا غير رسمي ثانيا على المرشحين لمنصب الامين العام للأمم المتحدة خلفا لأنطونيو جوتيريش.

واستحضرت الدبلوماسية الإكوادورية إيفون باكي، وهي واحدة من ثمانية مرشحين يتنافسون على منصب الأمين العام ‌القادم للأمم المتحدة، أمس الخميس تجربتها خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وتعهدت بالتركيز على منع الصراعات إذا تولت المنصب.

وتعهدت باكي، المولودة في الإكوادور لأبوين مهاجرين لبنانيين وعاشت في لبنان خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990، أيضا بقيادة "تجديد" للأمم المتحدة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقالت خلال حوار غير رسمي مع دول أعضاء في الأمم المتحدة ومجموعات من المجتمع المدني لتقييم المرشحين لخلافة جوتيريش: "قبل أكثر من 40 عاما، في قبو في بيروت، حيث عشت طوال ⁠الحرب، احتضنت أطفالي الثلاثة فيما كانت القنابل تتساقط من حولنا. في تلك اللحظة، قطعت وعدا بأنه إذا نجا أطفالي، فسأكرس حياتي للسلام. وأوفيت بهذا الوعد منذ ذلك الحين".

ويترك جوتيريش منصبه في نهاية العام بعد ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات. ويواجه خليفته ضغوطا لإصلاح الأمم المتحدة، التي يقول منتقدون إنها أصبحت مترهلة ومكلفة.

وقالت باكي إن على الأمم المتحدة إعطاء الأولوية لمنع الصراعات، وتعهدت بممارسة دبلوماسية شخصية لتحقيق ذلك.

وقالت باكي البالغة 75 عاما وثاني أكبر المرشحين سنا: "سأكون على الأرض، وليس فقط خلف مكتب في نيويورك... في مناطق الحروب ومناطق التوتر، أتواصل مباشرة مع جميع الأطراف لوقف الصراعات قبل أن تندلع".

وتعهدت باكي ‌أيضا ⁠بالعمل لجعل مجلس الأمن أكثر تمثيلا، قائلة إنه ظل "متجمدا في المشهد الجيوسياسي" الذي كان سائدا عند نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأظهر اقتراع استكشافي أول في نهاية الشهر الماضي أن الكوستاريكية ريبيكا جرينسبان تتصدر بفارق ضئيل، تليها كارولين رودريجيز-بيركيت من جيانا ورافائيل جروسي من الأرجنتين.

ولم تترشح باكي إلا هذا الأسبوع، ولذلك لم تكن ضمن ذلك الاقتراع. وهي ثاني مرشحة من الإكوادور.

ولا يزال بإمكان مرشحين آخرين الانضمام إلى ⁠السباق، وقد يستمر التصويت حتى أكتوبر أو بعده.

من الضروري تجنب استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن، وهم الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إذ تختلف رؤى هذه الدول للعالم إلى حد كبير.

وسبق لباكي أن ⁠شغلت منصب وزيرة في الحكومة الإكوادورية وسفيرة لدى فرنسا وقطر والولايات المتحدة، وقالت في وقت سابق لإذاعة إكوادورية إن ترشحها يحظى بدعم الولايات المتحدة، كما أقرت علنا بصداقتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون. ولم تعلق الولايات ⁠المتحدة على ما قالته.

والمرشحون الآخرون هم الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، ووزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال، والدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو.

وجرت العادة أن يتناوب المنصب بين المناطق، وأمريكا اللاتينية هي التالية في الترتيب، كما يتوفر التأييد لتولي امرأة المنصب للمرة الأولى.