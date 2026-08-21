حكماء المسلمين يدين تفجير مركز تعليمي بالعاصمة الأفغانية كابول

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أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، التفجير الذي وقع في مركز تعليمي بالعاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأكد رفضَه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية والأخلاقية.

كما دعا إلى ضرورة تضافر الجهود لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام، والتصدي لكل أشكال الكراهية والعنف والإرهاب التي تستهدف أمن المجتمعات واستقرارها وسلامة أفرادها.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن تضامنه مع أفغانستان وشعبها، ومع أهالي وأسر المصابين، جرَّاء هذا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ عليهم بالشفاء العاجل.