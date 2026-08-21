تقرير: الصين تدرس الترشح لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2028

تدرس الصين تقديم مقترح لاستضافة قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ في عام 2028، في خطوة تؤكد عزم البلاد على إظهار دور قيادي عالمي أكبر في هذه القضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أشخاص مطلعين على الأمر — اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لسرية المداولات — أن المسئولين في بكين يناقشون جدوى التقدم بطلب محتمل لاحتضان المؤتمر الذي استقطب أكثر من 42 ألف مشارك العام الماضي في مدينة بيليم البرازيلية، وذلك بعد أن سحبت الهند في أبريل الماضي عرضها لاستضافة المفاوضات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النقاشات، التي تشمل وزارة الخارجية ومسئولي الشؤون البيئية، لا تزال في مراحلها المبكرة، وليست هناك أي ضمانات بأن الحكومة الصينية ستختار المضي قدما في خطة عقد محادثات مؤتمر الأطراف كوب 33.

وأشارت إلى أن أي قرار بهذا الشأن سيتطلب دعما من أعلى المستويات في الحكومة.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية ولا مسؤولو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بشكل فوري على طلبات من أجل التعليق.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الهيئة المعنية بمعالجة تغير المناخ، وتتولى تنظيم المحادثات السنوية لمؤتمر الأطراف (كوب) بين 197 دولة والاتحاد الأوروبي.



