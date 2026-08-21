رئيس وزراء مقاطعة كندية: ترامب شخص سيئ بينما تدرس بلاده تنازلات لإبرام اتفاق تجاري

شن رئيس وزراء إحدى المقاطعات الكندية هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، ووصفه بأنه "شخص سيئ" و"غير جدير بالثقة"، وحث كندا على مواصلة الضغط بدلا من التسرع في تقديم تنازلات خلال المحادثات التجارية مع واشنطن.

وقال واب كينيو، رئيس وزراء مقاطعة مانيتوبا، إن كندا تمتلك أوراق ضغط في المفاوضات، بينما تدرس مقاطعته إعادة السماح ببيع المشروبات الكحولية الأمريكية، بناء على طلب رئيس الوزراء مارك كارني، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق يحول دون فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 50 % هدد بها ترامب.

وقال كينيو: "الجميع يعرف الرئيس الأمريكي الآن، فهو متقلب وغير مسؤول وغير جدير بالثقة. وهذا هو الشخص الذي كان من المفترض أن نعقد معه صفقة، وسنقدم تنازلات إضافية من أجله. ولهذا أقول إنه لا يمكنك إبرام صفقة جيدة مع شخص سيئ، لأنه لا يمكن ضمكان ألا يتم التراجع عنها".

يشار إلى أن الرئيس ترامب أدلى بتصريحات عن ضم كندا لتصبح الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة، مستخدماً ضغوط الرسوم الجمركية والتلويح بالسيطرة على الموارد الطبيعية والمائية الكندية، وسط رفض كندي حكومي وشعبي لهذه المطالب .