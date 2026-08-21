شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على حرص مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، والعمل على إنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق ويدفع ثمنها باهظا.

وأضاف خلال مقابلة لـ "العربية" مع الإعلامية رندة أبو العزم، أن الدولة المصرية تبذل كل جهد ممكن بالتنسيق مع الأشقاء في مجلس السيادة والحكومة السودانية، وبالتعاون مع دول الجوار الجغرافي، للعمل على التهدئة وضبط أي تدفقات للسلاح إلى الميليشيات، محذرا من أن تدفق السلاح "يؤجج الصراع".

وأكد أن مصر تنسق مع جميع الأطراف الإقليمية ومع الولايات المتحدة الأمريكية للدفع باتجاه خفض التصعيد، والتوصل إلى هدنة تقود لوقف إطلاق النار، والبدء في عملية سياسية ذات ملكية سيادية سودانية لوضع تصور لمستقبل السودان في مرحلة ما بعد الحرب.

وأوضح أن صياغة هذا التصور مسئولية وصلاحية أصيلة للقيادة السودانية والشعب السوداني بمختلف طوائفه، ولا يمكن لمصر أو لأي طرف إقليمي أو دولي صياغته نيابة عنهم.

وفي سياق متصل، ثمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح البرهان المتعلقة بمنح حصانة مؤقتة لكل الأطراف للمشاركة في العملية السياسية لتحديد المستقبل السياسي للبلاد دون أي تدخل خارجي.

وأكد أن التدخل الخارجي في الشأن السوداني يمثل "خطا أحمر" بالنسبة للدولة المصرية، مشددا على ضرورة أن تكون أي رؤية مستقبلية سودانية بحتة بملكية وطنية خالصة دون أي تدخلات خارجية.