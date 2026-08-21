قناة بنما تقلص العبور اليومي للسفن مع انخفاض هطول الأمطار

تعتزم قناة بنما تقليل عدد السفن المسموح لها بالعبور يوميا اعتبارا من سبتمبر المقبل، حيث أدى انخفاض هطول الأمطار إلى تقليل توافر المياه، حسبما أعلنت هيئة القناة.

وقالت هيئة قناة بنما يوم الخميس إن عمليات العبور القابلة للحجز ستنخفض تدريجياً من 36 إلى 32 سفينة يوميا.

وأوضحت الهيئة أنه على الرغم من موسم الأمطار الحالي وإجراءات توفير المياه التي أُدخلت للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو المناخية، إلا أن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الوقائية لضمان الاستدامة طويلة الأجل للقناة.

وتستخدم القناة نظام الهويس، حيث تتتدفق المياه العذبة إلى البحر في كل مرة تعبر فيها سفينة.

وقالت الهيئة إن هطول الأمطار بين مايو وأغسطس كان أقل بنحو 34% من المتوسط التاريخي لتلك الفترة. كما تشير التوقعات إلى انخفاض هطول الأمطار في المنطقة نتيجة لظاهرة النينيو لعامي 2026-2027.

وأضافت الهيئة أنه مع بدء موسم الجفاف في يناير ، ستكون هناك حاجة إلى إدارة ومراقبة دقيقة للموارد المائية لتأمين الإمدادات.

وتعد قناة بنما ممرا مائيا اصطناعيا يبلغ طوله نحو 80 كيلومترا يقطع البرزخ الأمريكي الأوسط، ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ. وتوفر القناة على السفن الرحلة الطويلة والخطرة حول الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية.