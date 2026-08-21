 موزمبيق تقدر تكلفة إعادة الإعمار بعد الفيضانات بـ 1.6 مليار دولار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موزمبيق تقدر تكلفة إعادة الإعمار بعد الفيضانات بـ 1.6 مليار دولار

د ب أ
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2026 - 9:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2026 - 9:02 ص

  قالت حكومة موزمبيق إن البلاد الواقعة جنوب شرق أفريقيا تحتاج إلى 6ر1 مليار دولار لجهود التعافي وإعادة الإعمار، بعد أسوأ فيضانات تشهدها منذ عقود والتي تعرضت لها في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الحكومة، في وثيقة تحدد خطة إعادة الإعمار، إنها تتوقع تمويل جهود التعافي خلال ثلاث سنوات عبر الجمع بين موازنة الدولة والمنح المقدمة من الجهات المانحة وصناديق المناخ، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتضرر أكثر من 700 ألف شخص جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مايو ، فيما لقي مئات الأشخاص حتفهم في المقاطعات الجنوبية والوسطى.


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