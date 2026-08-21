وزير الإعلام الباكستاني: عمران خان بصحة جيدة وأعيد للسجن

قال عطا الله تارار وزير الإعلام الباكستاني، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ​بصحة جيدة وأعادته السلطات إلى السجن بعد أن خضع لفحوص على ‌يد فريق من الأطباء في مستشفى خلال الليل.

ولم يكن من المتوقع إعادة خان للسجن سريعا بعد أن سمحت له السلطات بالخروج منه للاطمئنان على صحته للمرة الأولى منذ فبراير ​ الماضي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال تارار في منشور على إكس إن خان (73 عاما) نقل إلى المستشفى للخضوع لفحوص طبية ⁠بعد أمر صدر عن المحكمة العليا في هذا الصدد قبل أيام.

واصطف مؤيدوه في ​الشوارع بالعاصمة إسلام اباد خلال الليل وألقوا الزهور على السيارة التي اعتقدوا أنها ​تقله للمستشفى، وبث التلفزيون الباكستاني ذلك على الهواء بما يتناقض بشدة مع الكيفية التي غطت بها المحطات الأنباء المتعلقة بخان في السنوات القليلة الماضية بتحاشي ذكر اسمه من الأساس.



ولم ⁠يعلق حزب خان، "حزب حركة الإنصاف الباكستانية"، بعد على حالته الصحية وقرار إعادته للسجن. وفسر أعضاء كبار في الحزب أمر المحكمة العليا بأنه يعني بقاء خان في المستشفى لعدة أسابيع على الأقل.

وقال تارار صباح اليوم الجمعة إن "فريق من ​الأطباء الأكفاء... أجروا فحصا ​دقيقا له وخلصوا ⁠إلى أنه بصحة جيدة".

وأمرت المحكمة العليا بنقل خان إلى مستشفى الشفاء الدولي في إسلام اباد والسماح لفريق ​طبي يضم طبيبه الخاص بفحصه.

لكن تارار قال إن خان خضع ​للفحص في ⁠مستشفى معهد باكستان للعلوم الطبية الحكومي، بدلا من مستشفى الشفاء الدولي الخاص، بسبب "الوضع الأمني الذي أثاره أنصار حركة الإنصاف الباكستانية" على طول المسار المخطط لنقله.

وأضاف أن شقيقته ⁠حضرت ​الفحص. وتم نقله مجددا للسجن في الخامسة فجرا ​بالتوقيت المحلي.

ويقبع خان في السجن منذ أغسطس 2023 ويقول إن القضايا المرفوعة عليه جاءت ​بدوافع سياسية، وهو اتهام تنفيه الحكومة الباكستانية.