نائب وزير الخارجية الروسي: مستعدون لتقبل أفكار جديدة للسلام في أوكرانيا

قال دبلوماسي روسي كبير، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة للإنصات إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا، لكن أي مقترحات يجب أن تعكس "الواقع على الأرض".
وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع موقع (نيوز دوت آر.يو) الإخباري، إن الولايات المتحدة أبدت استعدادا "لحوار بناء" و"تفهما لموقف روسيا"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وأضاف: "في هذه المرحلة، الأهم هو إلى أي مدى تستطيع واشنطن التأثير على قرارات نظام كييف ورعاته الأوروبيين، الذين لا يزالون يحلمون بهزيمة استراتيجية لروسيا".
إلى ذلك، قالت هيئة حرس الحدود الأوكرانية اليوم الجمعة إن طائرات بدون طيار "درونز" روسية ألحقت أضرارا خلال الليل بمعبر حدودي مع مولدوفا في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا.
وذكرت الهيئة عبر تطبيق تليجرام أن حركة المسافرين والمركبات عبر نقطة تفتيش تاباكي توقفت ويجري تحويلها إلى معابر أخرى.
وأضافت أنه تم إبلاغ الجانب المولدوفي بالوضع.