نائب وزير الخارجية الروسي: مستعدون لتقبل أفكار جديدة للسلام في أوكرانيا

قال دبلوماسي روسي ​كبير، اليوم الجمعة، إن ‌بلاده مستعدة للإنصات إلى مقترحات جديدة ​حول كيفية التوصل ​إلى تسوية للصراع مع ⁠أوكرانيا، لكن أي ​مقترحات يجب أن ​تعكس "الواقع على الأرض".

وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية ​الروسي في مقابلة ​مع موقع (نيوز دوت آر.يو) الإخباري، إن الولايات المتحدة أبدت استعدادا "لحوار بناء" و"تفهما ​لموقف ​روسيا"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف: "في ⁠هذه المرحلة، الأهم هو إلى ​أي مدى ​تستطيع ⁠واشنطن التأثير على قرارات نظام كييف ورعاته ⁠الأوروبيين، ​الذين لا ​يزالون يحلمون بهزيمة استراتيجية لروسيا".

إلى ذلك، قالت هيئة ​حرس الحدود ‌الأوكرانية اليوم الجمعة إن ​طائرات بدون طيار "درونز" ​روسية ألحقت أضرارا ⁠خلال ​الليل بمعبر حدودي ​مع مولدوفا في منطقة أوديسا ​بجنوب ​أوكرانيا.

وذكرت الهيئة عبر تطبيق ‌تليجرام ⁠أن حركة المسافرين والمركبات عبر ​نقطة ​تفتيش ⁠تاباكي توقفت ويجري ​تحويلها إلى ​معابر ⁠أخرى.

وأضافت أنه تم ⁠إبلاغ ​الجانب ​المولدوفي بالوضع.