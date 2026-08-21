قصف وغارات وتفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان

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واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع، صباح اليوم، أطراف بلدة ميفدون، لجهة بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا غارات استهدفت بلدة المنصوري.

كما شهدت البلدة ليلا سلسلة تفجيرات ضخمة سُمعت أصداؤها في قرى وبلدات الجنوب، كما نفذت القوات الإسرائيلية ليلا تفجيرات في بلدتي حداثا والطيري في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية .

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً، سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، المنطقة الواقعة بين تلة الدبشة عند اطراف النبطية الفوقا ودوحة كفررمان، دوحة كفررمان وعند الاطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا.

وترافقت الغارات مع قصف مدفعي على المنطقة طال أيضا مرتفع علي الطاهر، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتشن إسرائيل شنّت عدوانا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.