روسيا تعتقل 9 اشخاص بتهم التخطيط لهجوم والتجسس لصالح أوكرانيا

أفادت وكالات أنباء روسية رسمية اليوم الجمعة، بأن السلطات ألقت القبض على 8 أشخاص بتهمة التخطيط ‌لشن هجوم على مؤسسة دفاعية في منطقة موسكو، واحتجزت في واقعة منفصلة أجنبيا لتجسسه على مبان حكومية وبنية تحتية استراتيجية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز الأمن الفيدرالي ⁠الروسي قوله إن الثمانية المعتقلين أولا كانوا يستخدمون 35 طائرة بدون طيار "درونز" مزودة بمتفجرات تم تهريبها من الاتحاد الأوروبي لمهاجمة مؤسسة دفاعية استراتيجية في منطقة موسكو.

وفي واقعة منفصلة، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن أجنبيا من دولة لم يكشف عنها احتجز في منطقة مورمانسك شمال غرب ‌البلاد، ⁠حيث كان يخطط لعبور الحدود إلى النرويج، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضافت الوكالة أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أشار إلى أن هذا الشخص يشتبه في أنه أجرى عمليات استطلاع ⁠لقطارات تنقل منتجات بترولية في محطة للسكك الحديدية بموسكو، إضافة إلى مبان إدارية في العاصمة الروسية.

وقالت الوكالات ⁠الرسمية إن جميع هؤلاء الأشخاص يعملون لصالح أجهزة المخابرات الأوكرانية. وتعلن روسيا من حين ⁠لآخر عن اعتقالات لعملاء أوكرانيين مشتبه بهم. ولم تعلق أوكرانيا حتى الآن على أحدث الاعتقالات.