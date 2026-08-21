توماس بارتي يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للانضمام إلى الشباب السعودي

اقترب الغاني توماس بارتي من الانتقال إلى صفوف الشباب السعودي، بعدما خضع للكشف الطبي، مساء الخميس، تمهيدًا لإتمام تعاقده مع النادي في صفقة انتقال حر.

وأفادت صحيفة «الرياضية» السعودية بأن بارتي أجرى الفحوصات الطبية داخل أحد مستشفيات العاصمة الرياض، عقب وصوله إلى المملكة، استعدادًا لإتمام إجراءات انضمامه إلى الفريق.

وكان اللاعب الغاني قد وصل إلى الرياض، الخميس، حيث حظي باستقبال من مسؤولي الشباب، قبل أن يتوجه مباشرة إلى المستشفى للخضوع للكشف الطبي.

ويمتلك بارتي، البالغ من العمر 33 عامًا، مسيرة مميزة في الملاعب الأوروبية، بعدما ارتدى قمصان أتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين، إلى جانب آرسنال الإنجليزي.

وخاض لاعب الوسط الغاني 32 مباراة مع فياريال خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

كما شارك بارتي مع منتخب غانا في منافسات كأس العالم 2026، قبل أن يقترب من بدء تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وأشارت «الرياضية» إلى أن عقد بارتي مع الشباب سيكون لمدة موسم واحد، على أن يتم قيده بدلًا من السويسري فينسنت سييرو، الذي خرج من حسابات الجهاز الفني.

ويأمل الشباب في استعادة توازنه بعد بداية متعثرة للموسم، حيث خسر أمام القادسية بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من الدوري السعودي، قبل أن يودع كأس الملك مبكرًا بالخسارة أمام الوحدة بنتيجة 3-2.

ويخوض الشباب مباراته المقبلة أمام الخليج، في التاسعة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي، بحثًا عن تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم.