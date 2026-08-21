 ضبط قائد سيارة ربع نقل بعد قيادتها عكس الاتجاه في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط قائد سيارة ربع نقل بعد قيادتها عكس الاتجاه في الشرقية


نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2026 - 12:38 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2026 - 12:38 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق في محافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق يحمل رخصة قيادة منتهية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 17 أغسطس الجاري، مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

 

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