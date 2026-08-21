رئيس الوزراء: مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا شهادة نجاح للخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات العالمية العملاقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا شهادة نجاح للخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات العالمية العملاقة، مؤكدا أن الشركات المصرية باتت تتمتع بحضور قوي في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف مدبولي، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" الجمعة: "أشعر بالفخر والسعادة لما تحقق في هذا المشروع التنموي العملاق، وأتشرف بالمشاركة في افتتاح وتشغيل السد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وغادر مدبولي، صباح اليوم؛ مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى دار السلام عاصمة جمهورية تنزانيا المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية بتنزانيا، الذي نفذه التحالف المصري "المقاولون العرب- السويدي إليكتريك".

ويضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء في زيارته لجمهورية تنزانيا المتحدة كلا من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الاسكندرية، "نائب مدير التحالف سابقا"، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، هذا إلى جانب مسئولي وممثلي التحالف المصري المنفذ لمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، الذي يضم شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك".