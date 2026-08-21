مهاجرون يهاجمون الشرطة الفرنسية أثناء إحباط محاولة إنزال قارب إلى المياه

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أظهرت مقاطع مصورة لحظة تعرض ضباط الشرطة الفرنسية لهجوم من قبل مهاجرين أثناء إحباط محاولة إنزال قارب إلى المياه.

ويظهر في الفيديو مهاجرون يرتدون سترات نجاة وهم يرمون أشياءً على الشرطة في محاولة لإبعادهم عن قاربهم، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

واستخدم الضباط رذاذ الفلفل الصناعي (بافا) قبل أن يمزقوا القارب المطاطي بسكين.

وتبنت الشرطة التي تقوم بدوريات على الشواطئ الشمالية لفرنسا نهجا استباقيا لعرقلة محاولات عبور القنال الإنجليزي في الأشهر الأخيرة.

وأحبطت الوحدات الأمنية 185 "عملية عبور بقوارب صغيرة" خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت توقيع الاتفاقية الجديدة بين المملكة المتحدة وفرنسا، والتي تعرف بأنها تشمل وقف عمليات الإطلاق، ومصادرة المعدات بما في ذلك القوارب والمحركات وسترات النجاة، واعتقال المهربين.

ومنذ توقيع الاتفاقية في أبريل، تنتشر وحدات شرطة إضافية على الشواطئ الفرنسية، من بينها فرقة مكافحة شغب قوامها 50 فردا.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن الإجراءات الأمنية شملت عمليات اعتراض على الشواطئ وفي عرض البحر.