ارتفاع أرباح محطات الفحم في أوروبا إثر زيادة أسعار الغاز

تقفز أرباح محطات الفحم في أوروبا حيث تسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض أسطول محطات توليد الطاقة في رفع قيمة أكثر وقود تلويثا للبيئة في المنطقة.

وشهدت محطات الطاقة التي تعمل بالفعل بالفحم طفرة الصيف الجاري فيما قفزت أسعار الطاقة جراء الطلب على أجهزة التبريد خلال سلسلة من موجات الحر إلى جانب الضغط على إمدادات الغاز العالمية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ورغم أن 10% فقط من إمدادات الطاقة في أوروبا جاءت من الفحم العام الماضي عقب سنوات من غلق المحطات، فلايزال بإمكان الوحدات العاملة بيع الكهرباء بأسعار مرتفعة خلال المساء عندما ينخفض ناتج الطاقة الشمسية.

وقال كريستوفر كوريش مدير المحافظ في شركة مايند إينرج بالدنمارك "أوروبا لا تحرق بالضرورة مزيدا من الفحم ولكنه أصبح أكثر جاذبية. وفي حين أن الجميع في أوروبا مازال يركز على إخراجه بشكل تدريجي من الخدمة، فقد أصبح مطلوبا بشكل أكبر في المدى القصير".