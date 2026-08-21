الحكومة الألمانية تزيد نفقاتها مجددا على الإعانات الاجتماعية

ارتفعت نفقات الإعانات الاجتماعية في ألمانيا العام الماضي بنحو 6%.

وبلغ صافي ما دفعته الجهات المسؤولة عن الإعانات الاجتماعية 5ر21 مليار يورو، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الجمعة.

وتشمل هذه النفقات المساعدات المنصوص عليها في الكتاب الثاني عشر من قانون الضمان الاجتماعي، ومنها ضمان الدخل الأساسي لكبار السن والمساعدات المقدمة في حالات انخفاض القدرة على العمل.

وذهبت نحو 55% من الأموال إلى هذا الجزء من المساعدات، كما كان الحال في السنوات السابقة. وارتفعت نفقات ضمان الدخل الأساسي لكبار السن ولمن يعانون انخفاض القدرة على العمل بنسبة 9ر2% إلى 8ر11 مليار يورو. إلا أن حصتها من إجمالي نفقات الإعانات الاجتماعية تراجعت للعام الثالث على التوالي، وفقا للبيانات.

وارتفع صافي الإنفاق على المساعدة في الرعاية بنسبة 3ر13%، ليصل إلى 6 مليارات يورو. وارتفعت حصة هذه النفقات من إجمالي نفقات الإعانات الاجتماعية للعام الثالث على التوالي، لتصل حاليا إلى 8ر27%.

وأنفقت ألمانيا 7ر1 مليار يورو على المساعدة في نفقات المعيشة، بزيادة قدرها 4ر4% مقارنة بالعام السابق. وتراجعت حصتها من إجمالي نفقات المساعدات الاجتماعية للعام الثالث على التوالي، لتصل إلى 8%.

ووفقا للبيانات، تم إنفاق ملياري يورو على مساعدات أخرى، من بينها المساعدة على التغلب على صعوبات اجتماعية خاصة. وتزيد هذه النفقات بنسبة 7ر6% عما كانت عليه في العام السابق.