استشهاد فتى فلسطيني برصاص مستوطنين جنوب الضفة الغربية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فتى (17 عاما) اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين في بلدة سعير شمال شرق الخليل جنوب الضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "مجموعات كبيرة من المستعمرين المسلحين هاجمت منازل المواطنين في خربة حمروش، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة شلالدة في منطقة الصدر، وصفت حالته بالخطيرة، قبل الإعلان عن استشهاده".

وأشارت إلى إصابة مسن (70 عاما) بالرصاص الحي خلال الهجوم ذاته، لافتة إلى أن "المستعمرين أشعلوا النار في أحد المنازل، ما أدى إلى احتراقه".

وكان مواطن (58 عاما) استشهد فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن فتحي خازم بمنطقة الدوار الرئيسي وسط مدينة جنين، وأطلقت الرصاص الحي عليه ومنعت مركبة الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى استشهاده واحتجزت جثمانه"، مشيرة إلى أن أن المواطن والد "شهيدين".



ووفق "المركز الفلسطيني للإعلام"، "يُعد خازم من الشخصيات الفلسطينية المعروفة في مدينة جنين، وارتبط اسمه بالمقاومين في المدينة ومخيمها، خصوصا عقب استشهاد نجله رعد خازم في أبريل 2022، بعد مطاردته من قوات الاحتلال إثر تنفيذه عملية إطلاق نار في مدينة تل أبيب".

وأشار إلى "استشهاد نجله عبد الرحمن لاحقا، ليصبح فتحي خازم والد شهيدين، فيما تقبع ابنته شيماء في سجون الاحتلال".