رئيس الأركان الإيراني: ردنا على التهديدات الجديدة من الأعداء سيكون مدمرا

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبداللهي، اليوم الجمعة، إن أي خطأ في حسابات الأعداء وتهديداتهم التقليدية والحديثة، سيواجه بردود ثورية ساحقة ورادعة ومدمّرة.

جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا، بمناسبة اليوم الوطني للصناعة الدفاعية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأوضح عبداللهي، أن هذا اليوم يجسّد عظمة القوة الوطنية والرادعة لإيران في مواجهة العقوبات الجائرة، مضيفا أنه يذكّر بالجهود الدؤوبة للمتخصصين والعاملين المؤمنين في وزارة الدفاع الذين نهضوا بمستوى الردع الدفاعي للبلاد إلى ذروة تطوره".

وأكد رئيس هيئة الأركان الايرانية أن الصناعة الدفاعية، بوصفها ركنا لا غنى عنه من أركان القوة الوطنية تؤدي دورا محوريا في ترسيخ أمن إيران.

وشدد اللواء عبداللهي في رسالته، على أن "القوات المسلحة الإيرانية، بجهوزية شاملة وذكية ومواكبة للتطورات في جميع المجالات البرية والبحرية والجوية والدفاعية والفضائية والسيبرانية، ستواجه أي خطأ في حسابات الأعداء وأي تهديدات تقليدية أو حديثة منهم بردود ثورية قوية وحاسمة ومُدمّرة".