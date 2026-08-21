 إندونيسيا تحذر من إشعال النيران في الأماكن المفتوحة بالتزامن مع انتشار دخان حرائق الغابات إلى ماليزيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إندونيسيا تحذر من إشعال النيران في الأماكن المفتوحة بالتزامن مع انتشار دخان حرائق الغابات إلى ماليزيا

جاكرتا (أ ب)
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2026 - 3:58 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2026 - 3:58 م

حذرت السلطات الإندونيسية اليوم الجمعة، من أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي شخص يتسبب في إشعال حرائق، وذلك بالتزامن مع تسبب الحرائق الهائلة في جزيرة بورنيو وغيرها في تصاعد دخان خانق غطى المدن في البلاد، وامتدت سحب الدخان الكثيفة لتصل إلى ماليزيا المجاورة.

وتركزت الحرائق في جزيرة بورنيو، ثالث أكبر جزيرة في العالم والتي تتشارك في سيادتها كل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي. وتحتل إندونيسيا نحو ثلاثة أرباع الجزيرة، حيث رصدت وزارة الغابات في البلاد أكثر من 5000 بؤرة اشتعال.

وغطت الحرائق أجزاء من إقليم كاليمنتان بدخان كثيف أدى إلى انخفاض الرؤية لتتراوح بين متر واحد و10 أمتار فقط في بعض المناطق، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وتسبب الدخان في وقوع حوادث مرورية وأدى إلى تأخير عدة رحلات جوية.

وأظهرت مقاطع مصورة بثها التلفزيون الطرق والمباني والمرافق العامة وهي محجوبة بفعل الدخان، ما أجبر قائدي المركبات على القيادة باستخدام المصابيح الأمامية خلال ساعات النهار.

كما شوهد السكان، ومن بينهم طلاب المدارس، وهم يرتدون الكمامات أثناء سيرهم في الشوارع.

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