الرئيس التونسي الأسبق بن علي يوارى الثرى في أقدم مقبرة سعودية

ووري جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الثرى اليوم السبت، في مقبرة البقيع في المدينة المنورة "غرب المملكة"، وهي أقدم مقبره منذ عهد الرسول محمد صلي الله عليه وسلم.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن زين العابدين بن علي "ووري في مقبرة البقيع قرب المسجد النبوي".

ويوم الخميس الماضي،توفي زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس على مدى 23 عاما قبل أن يتوجه إلى السعودية في أعقاب انتفاضة شعبية عام 2011.

وكانت عائلة الرئيس التونسي الأسبق أعلنت عن أنه سيتم دفنه اليوم بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة في السعودية.

ونشرت عائلة الرئيس الراحل إعلانًا بجريدة "لابراس" التونسية الناطقة بالفرنسية، المتخصصة في نشر مثل هذه الإعلانات، جاء فيه: "أعلنت أرملته ليلى بن علي الطرابلسي ونجله محمد زين العابدين، وبناته غزوة، درصاف، سيرين، نسرين وزوجها كريم غربي، حليمة وزوجها عماد مدني بالوفاة وتفاصيل الفرق".

وموكب "الفرق" هو تجمع لعائلة المتوفى في اليوم الثالث لوفاته، يتم خلاله تقبل التعازي ويُفسح فيه المجال لمن لم يتمكن من حضور الجنازة لتعزية العائلة.