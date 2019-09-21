تختتم مساء اليوم بالعاصمة المغربية الرباط فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان سلا لأفلام المرأة، والذي يقام تحت رعاية الملك محمد السادس.

وشهدت الدورة الحالية العديد من العروض والندوات بمشاركة من الفنانين العرب والمصريين، ومنهم الفنانة دينا الشربيني، التي تشارك عضوًا بلجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، والتي تترأسها المخرجة والمنتجة البلجيكية ماريون هانسل، وتضم أيضًا الكاتبة والمخرجة الفرنسية شنتال ريتشارد، والمنتجة الهولندية فلور نوبرتس، والممثلة المغربية آمال عيوش، والمخرجة التونسية سونيا شامخي، والناقدة السنغالية فاتوكينيه سين.

وشهد المهرجان هذا العام تعاونا مع منظمتي اليونسكو والاتحاد الأوروبي سعيا منه للانفتاح على المحيط الدولي الثقافي، ودعمًا وتعزيزًا لصورة المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل.

وشهدت فعاليات المهرجان ندوة حول «المساواة بين الجنسين في صناعة السينما»، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي.

كما تضمن برنامج هذه الدورة مسابقة رسمية للأفلام الروائية الطويلة في موضوع المرأة، ومسابقة رسمية لأفلام وثائقية خاصة بـ«معركة المرأة من أجل المساواة وضد كل أشكال التمييز التعسفي»، ونافذة على الفيلم القصير المغربى من إخراج سينمائيات أغلبهن من المواهب الصاعدة، ونافذة على الفيلم الروائى الطويل المغربي، وعروض كلاسيكيات سينما المرأة العربية والإفريقية للتعريف بإبداعهن وإسهاماتهن في مستقبل إفريقيا والعالم العربي.