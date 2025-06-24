المغرب وفرنسا يوقعان خطة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

وقع المغرب وفرنسا، الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، خطة مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لتعزيز الوضع الأمني في البلدين.

جاء ذلك حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب.

ووقع على الخطة مدير عام الأمن الوطني لمراقبة التراب الوطني المغربي، عبد اللطيف حموشي، والمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية لوي لوجيي، الذي بدء اليوم الثلاثاء زيارة غير معلنة المدة إلى المملكة، رفقة وفد أمني.

وأوضح البيان أن هذا الخطة "تؤسس لخارطة طريق مشتركة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لكلا البلدين".

وأضاف المصدر ذاته أن "أهمية هذا المخطط المشترك، تكمن في كونه يسمح بمأسسة آليات التعاون المتميز القائم منذ عقود بين مصالح الأمن بالبلدين".

وأشار إلى أن الخطة المشتركة "تدفع في اتجاه تطوير وتوسيع مجالات التعاون، لتشمل إمكانية خلق مجموعات عمل مشتركة لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك تعقب الأشخاص في حالة الفرار وتعقب المطلوبين دوليا".

وحسب البيان، يشكل المخطط عنوانا لشراكة استراتيجية مستدامة، في مجالات التدريب وتبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي.

ومنذ زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، للمغرب في أكتوبر 2024، توالت زيارات متبادلة لمسؤولين من البلدين، تخللها توقيع اتفاقيات في عدد من القطاعات.

ويومها، وقّع ملك المغرب محمد السادس وماكرون "إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة" بين البلدين.